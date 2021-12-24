Берлин, , 00:57 — REGNUM Первый в стране летальный исход от осложнений при коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон», зарегистрирован в Германии. Об этом 23 декабря передал телеканал n-tv со ссылкой на немецкий Институт Роберта Коха.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации журналистов, речь идет о пациенте в возрасте от 60 до 79 лет. Другие подробности указанного случая не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Институт Роберта Коха объявил, что за сутки в Германии были выявлены 44 927 новых случая заражения коронавирусом. Количество летательных исходов, зафиксированных за 24 часа и связанных с осложнениями при COVID-19, составило 425.

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