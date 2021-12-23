Мюнхен, Германия, 24 декабря, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием около 50 автомобилей произошло в федеральной земле Бавария в Германии после ледяного дождя. Об этом 24 декабря сообщает газета BILD.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла возле города Амберг на автобане номер шесть, который в настоящее время закрыт для движения автотранспорта в обоих направлениях. Сообщается, что несколько человек обратились за медицинской помощью. Информация о числе пострадавших уточняется.

Причиной массового ДТП стал ледяной дождь. Сотрудники полиции отметили, что испытывали трудности, добираясь к месту аварии, из-за гололедицы на дорогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трое детей и двое взрослых были госпитализированы после ДТП с двумя микроавтобусами под Мурманском.