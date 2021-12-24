Тбилиси, , 00:56 — REGNUM Глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (Грузия) Амиран Гамкрелидзе заявил о возможном резком увеличении количества заболевших коронавирусом в стране, сообщает 23 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Если мы не можем все носить маски, если мы не можем увеличить частоту вакцинации, то у нас будет 10, 15, 20 тысяч случаев «Омикрона» в день. К счастью, «Омикрон» не такой коварный, как «Дельта», без высокой смертности и госпитализации. Представьте себе, что будет 20−25 тысяч зараженных для Грузии в день. Вполне возможно, что это произойдет», — сказал Гамкрелидзе.

Врач призвал людей не отмечать новогодние праздники в больших компаниях. По его мнению, вполне достаточно встретить Новый год в кругу семьи, так как это безопасно.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Грузии достигло 918 641, а умерло уже 13 289 человек.