Тегеран, 24 декабря, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Взрыв и пожар произошли на цветочном рынке на востоке иранской столицы Тегерана, сообщает агентство IRNA.

Пожар

Сообщается, что в одном из магазинов произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва несколько других лавок на рынке загорелись и были разрушены. Также погибли два человека, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Пожар удалось ликвидировать, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Отмечается, что пока причины взрыва неизвестны. При этом известно, ранее пожары на этом рынке уже происходили неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря взрыв бытового раза произошел в многоэтажном жилом доме в городе Тебриз в Иране. Дом от произошедшего разрушился, пострадали и соседние здания. По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали 15 человек.