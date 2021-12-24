Сан-Паулу, Бразилия, , 00:39 — REGNUM 23 декабря издание Associated Press сообщило, что трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле был выписан из больницы Израильита Альберта Эйнштейна, расположенной в голоде в Сан-Паулу (Бразилия).

Пеле. 8 августа 2009 года Atr1992

Также сообщается, что бывший футболист продолжит лечение опухоли в толстой кишке, выявленной в сентябре 2021 года, в амбулаторных (домашних) условиях.

Пеле был госпитализирован 8 декабря. Позже его дочь, Кели Насименту, сообщила, что госпитализация является плановой.

Больница Израильита Альберта Эйнштейна — бразильская больница, расположенная в районе Морумби, на южной стороне города Сан-Паулу, считается одной из лучших больниц в Латинской Америке.