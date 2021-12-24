Приштина, , 00:51 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович не понимает страны Евросоюза, которые не признали независимость Косово. Об этом Миланович заявил 23 декабря в Приштине после встречи с президентом сепаратистского Косово Вьосой Османи.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Миланович добавил, что он лично сделает все для того, чтобы эти страны изменили свою позицию.

Президент Хорватии считает, что мировая общественность «плохо информирована о Косово».

«Я лично люблю Косово. Это дружеская страна, потому что в ней динамичная демократия. Очень скоро Косово сможет присоединиться к международным организациям. Удивляет, как мало знают о Косово даже в странах ЕС», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Милановича.

Напомним, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Косово является частью Сербии.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что сепаратистское образование планирует подать заявку на прием в ЕС в 2022 году.