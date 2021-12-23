Приштина, Сербия, 24 декабря, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович не понимает страны Евросоюза, которые не признали независимость Косово. Об этом Миланович заявил 23 декабря в Приштине после встречи с президентом сепаратистского Косово Вьосой Османи.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Миланович добавил, что он лично сделает все для того, чтобы эти страны изменили свою позицию.

Президент Хорватии считает, что мировая общественность «плохо информирована о Косово».

«Я лично люблю Косово. Это дружеская страна, потому что в ней динамичная демократия. Очень скоро Косово сможет присоединиться к международным организациям. Удивляет, как мало знают о Косово даже в странах ЕС», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Милановича.

Напомним, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Косово является частью Сербии.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что сепаратистское образование планирует подать заявку на прием в ЕС в 2022 году.