Рамалла , 24 декабря, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Не менее 127 палестинцев пострадали в результате столкновений с военнослужащими Израиля на Западном берегу реки Иордан, 23 декабря передала радиостанция South Al-Aqsa со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

riots palestine Волнения в Палестине

Местом противостояния стал въезд в город Калькилья, являющийся административным центром одноименной провинции. Изначально было известно о 100 пострадавших жителях Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на дороге вблизи поселения Хомеш на Западном берегу реки Иордан группой палестинцев был застрелен гражданин Израиля. Сразу после этого израильтяне начали нападать на палестинские лавки и жилые дома. В результате подобной атаки в деревне Карют к юго-востоку от Наблуса несколько палестинцев пострадали.