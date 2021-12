Лос-Анджелес, США, , 00:34 — REGNUM Портал We Got This Covered составил список лучших боевиков, которые вышли на большие экраны в 2021 году. Статья была опубликована 23 декабря на сайте издания.

Оружие Цитата из к/ф «Рэмбо: первая кровь». Реж. Тед Котчефф. 1982. США

Редакция издания отметила такие картины, как «Пороховой коктейль» (Gunpowder Milkshake), «Армия мертвецов», «Космические чистильщики» (Space Sweepers), «Лига справедливости Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League) и «Годзилла против Конга». В список также попали фильмы «Никто», «Отряд самоубийц: Миссия навылет (The Suicide Squad)», «Чёрная вдова», «Кодекс киллера» (The Protege) и «День курка» (Boss Level).

Ранее ИА REGNUM опубликовало список лучших фильмов и сериалов в жанре ужасов, которые вышли на потоковом сервисе Shudder в 2021 году. Список был составлен редакцией портала Screen Rant.

