Лондон, , 00:27 — REGNUM Заявление в Высокий суд Лондона с просьбой рассмотреть возможность обжаловать в Верховном суде Великобритании решение об экстрадиции в США подали адвокаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 23 декабря сообщила невеста Ассанжа Стелла Моррис в своём Twitter.

Джулиан Ассанж thierry ehrmann

Как уточнила Моррис, прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда об экстрадиции в США было подано адвокатами Ассанжа утром 23 декабря. Как пояснила невеста Ассанжа, в настоящее время прошение рассматривается судьями Высокого суда Лондона.

Ожидается, что решение будет принято не раньше третьей недели января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер Австралии Барнаби Джойс призвал прекратить процедуру экстрадиции Ассанжа в США и вспомнить, что он является гражданином Австралии. По этой причине, отметил вице-премьер, Ассанжа его может судить суд Великобритании, либо Австралии, но третьи страны привлекать к судебному процессу нет оснований.

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