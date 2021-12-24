Тбилиси, , 00:42 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили во время своей «голодовки» регулярно принимал пищу, сообщает 23 декабря грузинский телеканал «Формула».

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"Саакашвили не голодал! В мире такого быть не может, чтобы человек голодал 50 дней!», — сказал журналистам Каладзе. Все видели, что Саакашвили регулярно ел в тюрьме, что подтверждается многочисленными видеокадрами, заявил столичный мэр.

«Что касается «Единого национального национального движения», то оно находится в тяжелейшем положении. Решение о голодовке — это бездарный театр! Эти люди питаются негативом, деструктивностью, они всё считают для себя возможным», — сказал Каладзе.

Напомним, что по утверждению Саакашвили, он держал в тюрьме голодовку протеста продолжительностью 50 дней. А 21 декабря, в свою очередь, сторонники Саакашвили объявили о начале массовой бессрочной голодовки.