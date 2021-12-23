Приштина, Сербия, 24 декабря, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово в 2022 году подаст заявку на вступление в Евросоюз. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Косово Альбин Курти во время встречи с министрами.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

«В соответствии с проведением внутренних реформ и с реализацией перспективы евроинтеграции, Косово в следующем году подаст заявку на членство в ЕС», — цитирует «Клян Косово» слова Курти.

Курти добавил, что министерство иностранных дел проводит реформу и заменяет партийные кадры профессиональными дипломатами, которые «достойно представляют республику» на международной арене.

Напомним, что сепаратистское Косово в соответствии с международным правом является автономным краем в составе Сербии.