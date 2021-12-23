Лондон, 24 декабря, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» предложил каталонский «Барселона» обменять форварда сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянг на бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом 23 декабря сообщило издание Daily Express.

Arsenal.com Пьер-Эмерик Обамеянг

«Барселона» после ухода Антуана Гризманна и травмы Мартина Брэйтуэйта нуждается в центральном нападающем. Однако руководство «сине-гранатовых» предпочло бы продать бразильца, чтобы освободить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг был лишен капитанской повязки за очередной нарушение дисциплины. Также габонец перестал попадать в заявку команды на матчи. Главный тренер «канониров» Микель Артета больше не рассчитывает на форварда.