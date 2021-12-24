Вашингтон, , 00:17 — REGNUM Поклонник Metroid Dread нашёл в игре скрытую отсылку через два с половиной месяца после её релиза. Об этом 23 декабря сообщает портал Comicbook.

Metroid Dread Скриншот из игры Metroid Dread

Пользователь Twitter NintenDogeобратил внимание на дизайн локации, в которую попадает главная героиня игры перед тем, как сразиться с «боссом» Крейдом (Kraid). Издание отметило, что отсылку к предыдущей игре серии можно и не заметить, если пристально не вглядеться в экран.

https://twitter.com/CaptainDoge1/status/1471321269954093056

Напомним, релиз Metroid Dread состоялся 8 октября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Разработкой последней игры серии занималась испанская студия MercurySteam.

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