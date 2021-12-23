Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2021, 00:12 — ИА Регнум. 23 декабря российский футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере 20-летнего центрального полузащитника «Лиллестрема» и молодежной сборной Норвегии U21 Магнуса Кнудсена. Контракт рассчитан на 4,5 года до конца сезона 2025/26. Сумма трансфера составила 1 миллион евро. При этом портал transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

Fc-rostov.ru Матиас Норманн

В завершившемся сезона норвежской Элитсерии 2021 Магнус Кнудсен принял участие в девятнадцати матчах за «Лиллемтрем», в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

В августе 2021 года «Ростов» объявил об уходе полузащитника сборной Норвегии Матиаса Норманна в «Норвич Сити» на правах аренды. Полноценный трансфер состоится 1 июля 2022 года.