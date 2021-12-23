Белград, 24 декабря, 2021, 00:37 — ИА Регнум. В Сербии 23 декабря обнаружены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о семействе из четырех членов, которое вернулось из туристической поездки в Африку, сообщили сербские СМИ.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По словам вирусолога Тани Йованович, все четверо чувствуют себя удовлетворительно.

«Так как они приехали из региона, где было обнаружен новый штамм коронавируса, они были помещены в карантин и время от времени они сдавали ПЦР-тесты. Сначала ПЦР-тест показал отрицательный результат, но следующий тест уже был положительным», — рассказала Йованович в эфире телеканала РТС.

Вирусолог назвала эпидемиологическую ситуацию в Сербии нестабильной и не исключила ужесточения мер борьбы против эпидемии коронавируса в ближайшее время.

Напомним, что 23 декабря в Сербии было зарегистрировано 1177 новых случаев заражения коронавирусом.