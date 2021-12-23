Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2021, 00:07 — ИА Регнум. 20-летний центральный полузащитник норвежского клуба «Лиллестрём» Магнус Кнудсен подписал контракт с «Ростовом». Срок действия договора — 4,5 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Игрока молодёжной сборной Норвегии в марте 2021 года арендовал клуб «Улл/Киса». Затем Кнудсен вернулся в «Лиллестрём».

В 2021 году норвежец провёл 33 матча, отметившись тремя голевыми передачами.