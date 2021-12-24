Минск, , 00:02 — REGNUM Содержащийся почти год в минском СИЗ гражданин России Егор Дудников заслушал 23 декабря представителя прокуратуры Белоруссии, запросившего в суде 11 лет лишения свободы за якобы совершённые преступления. Белорусская общественность признала Дудникова политзаключённым, а уголовное дело в отношении него — сфабрикованным и политически мотивированным.

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Егор Дудников обвинён по двум статьям Уголовного кодекса постсоветской республики: «экстремистской» ч.3 ст. 130 и не менее популярной с 2020 года ч.3 ст. 361 («причинение вреда национальной безопасности»).

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По версии белорусского гособвинения, гражданин России совершил подпадающие под эти статьи деяния путём озвучки аудиовизуальной продукции для белорусских граждан, которым надоело несменяемое (с 1994 года) правление Александра Лукашенко. Максимальная мера наказания по предъявленным Дудникову обвинениям составляет 12 лет.

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