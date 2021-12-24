Минск, , 00:00 — REGNUM «Требуем немедленного пересмотра приговоров и освобождения восьми политических заключенных», — заявили 23 декабря четыре белорусские организации.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, представители правозащитного сообщества Белоруссии, вновь отмечаем, что уголовный закон в отношении оппонентов власти применяется судами селективно и дискриминационно, а назначенные наказания существенно выделяются своей жесткостью из обычной практики. Оценка доказательств судами часто производится без учета принципа презумпции невиновности, приговоры основываются на предположениях и догадках. В качестве доказательств используются протоколы следственных и оперативно-розыскных действий, проведенных без соблюдения подлинных гарантий неприкосновенности личной жизни, права на защиту. Реализация принципа состязательности сторон в уголовном процессе парализована непрекращающимися беспрецедентными репрессиями в отношении адвокатов, которые таким образом утратили возможность осуществлять свою деятельность в условиях свободы и отсутствия всякого давления», — сказано в документе.

Его подписали «Правозащитный центр «Весна», «Правовая инициатива», Lawtrend и «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова». Они обратили внимание на ряд политически мотивированных приговоров, в частности — активистам инициативы «Страна для жизни». Её лидер Сергей Тихановский на днях был приговорён к 18 годам лишения свободы.

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Пытки, провокации и другие нарушения законодательства Белоруссии, а также её международных обязательств нашли отражение в заявлении четырёх белорусских НГО. «В очередной раз подчеркиваем, что в ряде перечисленных случаев характер деяний обвиняемых были следствием провокаций, а также многочисленных и повсеместных нарушений прав человека, отсутствия возможности свободного выражения мнения, были вызваны отсутствием расследования преступлений в отношении мирных протестующих и других жертв жестокого обращения и пыток, разочарованием в способности властей использовать силу закона для защиты нарушенных прав граждан, отсутствием условий для демократической и конституционной смены власти на подлинных выборах», — констатировали они.

«Оценивая все эти случаи уголовного преследования, мы приходим к выводу о существовании в каждом из них политического мотива преследования обвиняемых, — сказано в документе. — В соответствии с Руководством по определению понятия «политический заключенный», политическим заключенным является лицо, лишенное свободы, если при наличии политических мотивов его преследования имеет место хотя бы один из следующих факторов: a) лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Пактом или Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; d) лицо лишено свободы избирательно по сравнению с другими лицами».

Заявив о себе как о представителях белорусского правозащитного сообщества, подписанты заявления констатировали, что «дальнейшее лишение свободы Александра Матеюка, Олега Борозны, Александра Назаровича, Виталия Василевича, Александра Марьясова, Сергея Ловкайтиса, Вадима Цикунова, Дмитрия Андросюка является политически мотивированным, а они сами — политическими заключенными».

«В связи с этим, мы требуем от властей Белоруссии: пересмотреть принятые в отношении указанных политзаключенных приговоры при соблюдении права на справедливое разбирательство и устранении факторов, повлиявших на приговор, освободив их с применением мер, обеспечивающих явку в суд; немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны», — сказано в заявлении белорусских НГО.

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