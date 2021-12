Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Портал Comicbook опубликовал списки номинантов на премию Golden Issue Awards 2021 в категориях аниме и манги. Статья была опубликована 23 декабря на сайте издания.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

В номинации «Лучший аниме-фильм» будут бороться проекты «Красавица и дракон» (Belle), «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз» (Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time), «Люпен III: Первый» (Lupin III: The First), «Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев» (My Hero Academia: World Heroes' Mission) и «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» (Sailor Moon Eternal). В категории «Лучший аниме-сериал» представлены первая часть финального сезона «Атаки Титанов», спецэпизод «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», «Необычное такси» (Odd Taxi), «Король-шаман» (Shaman King) и «Токийские мстители».

В номинации «Лучшая манга» за первое место будут бороться «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen), «У Коми-сан проблемы с общением» (Komi Can't Communicate), «Моя геройская академия», «Семья шпиона» (Spy x Family) и «Токийские мстители».

Для справки: премия Golden Issue Awards учреждена редакцией портала Comicbook. В 2020 году награды достались аниме-сериалу «Магическая битва», картине «Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут» и манге «Моя геройская академия».