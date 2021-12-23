Рим, , 23:54 — REGNUM Правительство Италии на заседании в четверг, 23 декабря, утвердило решение об объединении всех «детских» выплат в одну.

Дети _Alicja_

Ранее декрет был поддержан профильными комитетами парламента. Заявки на получение единой выплаты граждане смогут подавать с января 2022 года, саму выплату — с марта.

Родители должны будут сообщать государству о своем доходе и жизненных обстоятельствах, а министерство по делам семьи установит размер единой выплаты. Размер будет обратно пропорционален уровню доходов, а поддержка на каждого следующего ребенка — больше.