Рим, 23 декабря, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании в четверг, 23 декабря, утвердило решение об объединении всех «детских» выплат в одну.

_Alicja_ Дети

Ранее декрет был поддержан профильными комитетами парламента. Заявки на получение единой выплаты граждане смогут подавать с января 2022 года, саму выплату — с марта.

Родители должны будут сообщать государству о своем доходе ижизненныхобстоятельствах, аминистерство по делам семьи установит размер единой выплаты. Размер будет обратно пропорционален уровню доходов, а поддержка на каждого следующего ребенка— больше.