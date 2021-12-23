Минск, 23 декабря, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии 4 февраля задержало директора минского универмага «ГУМ» Александра Крепака. Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК завершило расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора — его обвиняют в «совершении нескольких десятков фактов коррупционных преступлений», сообщила 23 декабря пресс-служба следственного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

«Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет, начиная с 2014 года, находясь на различных должностях в государственных структурах, должностное лицо совершало коррупционные преступления. Деятельность его носила системный характер, — сообщили в СК. — Так, с 2014 по 2017 год, А. Крепак осуществлял руководство администрацией Московского района г. Минска, а с 2017 по 2020 год года являлся заместителем председателя Мингорисполкома. В ходе расследования установлено, что, занимая эти должности, имея власть и влияние, выходя за рамки своих полномочий, обвиняемый потребовал от руководителя одного из субъектов хозяйствования передать ему деньги в сумме 10 000 долларов США в обмен на свою лояльность и благосклонность при решении вопросов ведения бизнеса».

По версии следствия, в дальнейшем чиновник получил от этого же предпринимателя несколько тысяч долларов и евро. Он же «за свою протекцию интересов коммерческих структур на системной основе получал от представителей различных субъектов хозяйствования и иные выгоды имущественного характера: предметы гардероба, алкоголь, оплату авиабилетов, автомойки, аренды теннисных кортов и другое».

В апреле 2020 года Крепак, заняв должность директора ОАО «ГУМ», продолжил свою деятельность, о чём в сообщении СК сказано следующее: «Заключив дополнительное соглашение с фирмой одного из предыдущих взяткодателей, он обязал ГУМ ежемесячно приобретать продукцию в объемах, которые заведомо невозможно реализовать, чтобы обеспечить интересы коммерческой структуры. Между должностным лицом и предпринимателем была достигнута договоренность о передаче десятипроцентной доли в уставном фонде с возможностью получения Крепаком дивидендов. Следствием задокументированы и иные факты получения взяток от представителей различных субъектов хозяйствования и предпринимателей в период работы Крепака в ГУМе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, заключение договоров, проведение закупок без запроса ценовых предложений от всех заинтересованных субъектов».

Александр Крепак обвиняется по трём статьям белорусского Уголовного кодекса: ч.3 ст.426 (превышение власти и служебных полномочий), совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, лицом, занимающим ответственное положение); ч.2 ст.424 (злоупотребление властью и служебными полномочиями); ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки и получение взятки повторно). Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд, обвиняемый содержится под стражей.

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