Вашингтон, 23 декабря, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Портал Screen Rant опубликовал список лучших фильмов и сериалов в жанре ужасов, которые в 2021 году показывал потоковый сервис Shudder, специализирующийся на подобном контенте. Статья была опубликована 23 декабря на сайте издания.

В топ-8 фильмов и шоу, в частности, вошёл четвёртый сезон сериала «Слэшер», третий сезон «Калейдоскопа ужасов» (Creepshow), картина «Прячься» (The Boy Behind The Door) и лента «Предостережение» (Caveat). В список также попали фильмы «Порочное удовольствие» (Vicious Fun), «Надругательство» (Violation), «Череп: Маска» (Skull: The Mask) и «Улица Мучеников» (Martyrs Lane).

Ранее Screen Rant опубликован рейтинг десяти лучших комедийных фильмов ужасов на основе оценок пользователей форума Reddit. первое место в нём заняла лента Эдгара Райта 2004 года «Зомби по имени Шон» (Shaun Of The Dead).