Курган, 24 декабря, 2021, 00:02 — ИА Регнум. В Курганской области после скандала с издевательствами над двухлетним малышом воспитанников бывшего дома ребёнка из Кипельского детского дома переведут в бывший детский дом Кургана к 28 декабря. Об этом сообщает портал «Область 45».

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

В Кургане состоялся круглый стол, на котором руководители органов власти, депутаты областной думы и уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина обсудили отвратительный инцидент, который был зафиксирован на видео в Кипельском детском доме. Подростки издевались над двухлетним малышом — толкали его, били по щекам, дышали сигаретным дымом в лицо. По факту возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 («Истязание») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Уволен ряд сотрудников детдома. Зачинщик издевательств помещён в следственный изолятор.

Отметим, что малыш оказался из числа тех ребятишек, которых распределили по детдомам из расформированного курганского дома ребёнка. В самом же учреждении, где ранее находились дети до четырёх лет, открыли ковидный госпиталь. По словам начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасии Золотухиной, решение о переводе детей из дома ребёнка было взвешенным, обсуждалось не первый год и соответствует федеральной модели, когда братья и сёстры должны находиться в одном детдоме. Кроме того, количество мест в доме ребёнка превышало потребность.

«На постоянной основе в доме ребёнка было не более 30 ребятишек, а сотрудников в штате числилось 113 человек», — пояснила Золотухина.

Прозвучала на круглом столе и неприглядная информация о бывших сотрудниках дома ребёнка, дескать, распивали они спиртное на рабочем месте и санитарные требования не соблюдали — при переезде малышей в Кипельский детдом вместе с вещами приехали тараканы.

Прозвучал и другой упрёк в адрес бывших сотрудников дома ребёнка — они не проводили работу по устройству детей в семьи. Специалистам главного управления социальной защиты неоднократно приходилось разбираться с обращениями кандидатов в родители, которые говорили о препятствиях со стороны сотрудников учреждения на общение с детьми, об отсутствии комфортных условий для встреч с малышами.

Что касается трудоустройства бывших сотрудников дома ребёнка, то на круглом столе прозвучало, что 96 из 113 не устроили предложенные варианты.

«Мы предложили работу. Обратились с просьбой помочь больницам средним медицинским персоналом, санитарочками. Но на моей памяти ни одного сотрудника из дома ребёнка там не увидели. Хотя руководителю ковидного госпиталя срочно нужны были люди. В Детскую областную больницу имени Красного Креста нужны были медсёстры и санитарочки. В детскую поликлинику тоже были нужны специалисты. Но интереса у них не было в этом», — заявила начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения департамента здравоохранения Курганской области Татьяна Севастьянова.

Говорилось на круглом столе и о дальнейшей судьбе двухлетнего малыша. Его с тремя братьями и сестрой переведут в Курган к празднованию Нового года на площадку Центра помощи детям № 1.