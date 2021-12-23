Тбилиси, 23 декабря 2021, 23:40 — REGNUM Парламент Грузии оценит сам себя при помощи специального вопросника о «гендерной чувствительности», сообщает 23 декабря грузинский телеканал «Имеди».
Постоянный парламентский совет по вопросам гендерного равенства утвердил вопросник по «Индексу гендерной чувствительности» парламента. Вопросник состоит из пяти направлений, охватывающих 71 вопрос.
«Эти пять блоков, с одной стороны, касаются политического состава парламента, например того, сколько женщин в законодательном органе, занимают ли женщины руководящие должности, в том числе является ли спикер женщиной. Анкета также предусматривает изучение аппарата самого парламента, наличие конкретных средств в гендерном направлении бюджета. После ответов на все вопросы, в конце концов вырисовывается относительный показатель, который за определенный промежуток времени демонстрирует, насколько возрастает гендерная чувствительность парламента», — отметила председатель совета по вопросам гендерного равенства Нино Цилосани.
Совет по вопросам гендерного равенства вместе с Программой развития ООН (UNDP) с помощью специально отобранных экспертов изучил передовую международную практику, касающуюся самооценки парламента с точки зрения «гендерной чувствительности», сказала Цилосани