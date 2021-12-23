Тбилиси, 23 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Парламент Грузии оценит сам себя при помощи специального вопросника о «гендерной чувствительности», сообщает 23 декабря грузинский телеканал «Имеди».

Parliament.ge В парламенте Грузии

Постоянный парламентский совет по вопросам гендерного равенства утвердил вопросник по «Индексу гендерной чувствительности» парламента. Вопросник состоит из пяти направлений, охватывающих 71 вопрос.

«Эти пять блоков, с одной стороны, касаются политического состава парламента, например того, сколько женщин в законодательном органе, занимают ли женщины руководящие должности, в том числе является ли спикер женщиной. Анкета также предусматривает изучение аппарата самого парламента, наличие конкретных средств в гендерном направлении бюджета. После ответов на все вопросы, в конце концов вырисовывается относительный показатель, который за определенный промежуток времени демонстрирует, насколько возрастает гендерная чувствительность парламента», — отметила председатель совета по вопросам гендерного равенства Нино Цилосани.

Совет по вопросам гендерного равенства вместе с Программой развития ООН (UNDP) с помощью специально отобранных экспертов изучил передовую международную практику, касающуюся самооценки парламента с точки зрения «гендерной чувствительности», сказала Цилосани