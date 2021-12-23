Лима, 23 декабря 2021, 23:49 — REGNUM Ракета-зонд Paulet 1C, предназначенная для изучения атмосферных явлений, была запущена 23 декабря с космической базы в районе Пукусан на юге Перу. Об этом сообщает латиноамериканское агентство Prensa Latina.

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Целью эксперимента заявлена проверка поведения топлива, производимого на заводе перуанского аэрокосмического агентства в Кониде, проверка «аэродинамической модели, используемой для расчета траекторий на основе полетной телеметрии», а также получение данных и технических показателей нагрузок во время полета.

При запуске присутствовали министр обороны, начальник штаба ВВС и руководитель космического агентства Чили.

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