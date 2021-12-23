Вологда, 23 декабря, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Вологодские предприятия отправили в Дамаск более тонны сладостей. Подарки для сирийских детей передала делегация правительства Вологодской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Сладости

«В преддверии волшебного праздника Нового года и Рождества мы всем детям из Сирии, кто сейчас находится на лечении в госпиталях, пожелали скорейшего выздоровления. Сирийская сторона высоко оценила вклад Российской Федерации в решение гуманитарных вопросов в стране и с благодарностью приняла помощь», — заявил замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Отметим, что в гуманитарной миссии приняли участие вологодские производители: Вологодский хлебокомбинат, Вологодский молочный комбинат, Вологодская кондитерская фабрика.

Как сообщало ИА REGNUM, Сирия получила от России 1775 тонн гуманитарной помощи за 2021 год