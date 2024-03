Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Tyler, The Creator (настоящее имя — Тайлер Оконма) рассказал о своих любимых песнях рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) в новом видео от потокового сервиса Spotify. Публикация с участием Тайлера вышла 23 декабря в Instagram.

Tyler, The Creator

Американский рэпер быстро выбрал первые три песни, ответив на вопрос репортера о пяти любимых треках Jay-Z: «Первая — F*ck All Nite, далее Excuse Me Miss и Grammy Family Freestyle». Четвертым местом он выбрал Allure. Трудности возникли на пятом месте: сначала исполнитель назвал F.U.T.W., затем заменил на куплет из песни Do It Again и в итоге решил добавить шестое место, назвав Show You How.

https://www.instagram.com/reel/CXzPZI3Kdj0/

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Tyler, The Creator представил свой шестой студийный альбом под названием Call Me If You Get Lost и продолжил тенденцию с двумя годами в перерывах между полноформатными работами. Предыдущий альбом IGOR был выпущен в 2019 году.