Подгорица, 23 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция выявлена 23 декабря у черногорского президента Мило Джукановича, сообщили в его пресс-службе.

Predsjednik.me Мило Джуканович

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После того, как выяснилось, что президент республики общался с заражённым COVID-19, Джуканович сдал ПЦР-тест: сегодня оказалось, что и он болен.

«У президента лёгкие симптомы, он чувствует себя хорошо, — сообщили в пресс-службе. — В связи с эпидемическими мерами президент находится в самоизоляции и в таком режиме будет исполнять свои обязанности».

Добавим, что президент Черногории год назад уже был болен: он перенёс пневмонию, однако, без положительного результата анализа на COVID-19.