Барселона, Испания, 23 декабря 2021, 23:20 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение выкупить контракт 19-летнего воспитанника «Сарагосы» Алехандро Франсеса, выступающего за молодежную сборную Испании U21. Об этом 23 декабря сообщило издание Diario Sport.
В текущем сезоне Алехандро Франсес принял участие в шестнадцати турах второго по силе чемпионата Испании. На счету центрального защитника один забитый мяч и одна результативная передача.
Стоимость футболиста, как сообщает интернет-портал transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует в зимнее трансферное окно расстаться с защитниками Самуэлем Умтити и Сержиньо Дестом.