Барселона, Испания, , 23:20 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение выкупить контракт 19-летнего воспитанника «Сарагосы» Алехандро Франсеса, выступающего за молодежную сборную Испании U21. Об этом 23 декабря сообщило издание Diario Sport.

Самюэль Юмтити и Фёдор Смолов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Алехандро Франсес принял участие в шестнадцати турах второго по силе чемпионата Испании. На счету центрального защитника один забитый мяч и одна результативная передача.

Стоимость футболиста, как сообщает интернет-портал transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует в зимнее трансферное окно расстаться с защитниками Самуэлем Умтити и Сержиньо Дестом.