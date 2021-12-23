Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Пользователи сети шутят по поводу того, что популярный мультсериал «Симпсоны» снова предсказал будущее, на этот раз в том, что касается премьеры фильма «Матрица: Воскрешение». Об этом 23 декабря сообщает портал Comicbook.

Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Мэтт Гроунинг. 1989. США Гомер Симпсон

Всё началось с того, что пользователь Twitter Lukeisamazing выложил в сеть кадр с плакатом из эпизода, который вышел около 15 лет назад. На плакате в стилистике «Симпсонов» изображены Нео из «Матрицы», а также надпись «A Matrix Cristmas».

Таким образом, он обратил внимание, что ещё тогда «Симпсоны» предсказали, что новый фильм франшизы «Матрица» будут показывать в Рождество. Пост быстро стал вирусным, на момент написания этой новости он получил более 94 тыс. лайков и 11,6 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/lukeisamazing/status/1473750379477315584

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в первый день показов в США фильм «Матрица: Воскрешение» не смог занять даже второе место в рейтинге проката. Он уступил кинокомиксу «Человек-паук: Нет пути домой» и анимационному мюзиклу «Зверопой 2».