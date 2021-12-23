Архангельск, 23 декабря 2021, 23:14 — REGNUM Заведениям общепита в Архангельской области разрешили работать после 23 часов. Соответствующая корректировка внесена в антиковидный указ, сообщает оперштаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
Посещения ресторанов и кафе доступны обладателям ковид-документов, персонал при этом обязан соблюдать масочный режим. Под запретом остается работа детских комнат, дискотек и курение кальянов.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 283 случая COVID-19.