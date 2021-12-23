Архангельск, 23 декабря, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Заведениям общепита в Архангельской области разрешили работать после 23 часов. Соответствующая корректировка внесена в антиковидный указ, сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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Посещения ресторанов и кафе доступны обладателям ковид-документов, персонал при этом обязан соблюдать масочный режим. Под запретом остается работа детских комнат, дискотек и курение кальянов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 283 случая COVID-19.