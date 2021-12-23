Подгорица, , 23:34 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович заражен коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщил кабинет черногорского президента.

Мило Джуканович (сс) UNCTAD

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В сообщении подчеркивается, что у Джукановича легкие симптомы COVID-19, и он чувствует себя хорошо.

Тем не менее, президент Черногории вынужден остаться в самоизоляции, откуда он будет выполнять свои регулярные президентские обязанности, подчеркивается в сообщении.

Напомним, что, по данным Института общественного здравоохранения, в Черногории за последние сутки было выявлено 272 новых случая заражения коронавирусом.