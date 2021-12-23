Барселона, Испания, , 23:11 — REGNUM 23 декабря испанское издание Sport. es сообщило, что 24-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле согласился пойти на понижение заработной платы, чтобы продлить контракт с «сине-гранатовыми». На следующей неделе футболист подпишет пятилетнее соглашение.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Усман Дембеле пополнил состав каталонского клуба 25 августа 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. Текущий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитано до 31 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле изменил свое решение и готов остаться в «Барселоне», так как после прихода Хави начал получать гораздо больше игрового времени. В текущем сезоне Дембеле сыграл в восьми матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.