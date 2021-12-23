Барселона, Испания, 23 декабря 2021, 23:11 — REGNUM 23 декабря испанское издание Sport. es сообщило, что 24-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле согласился пойти на понижение заработной платы, чтобы продлить контракт с «сине-гранатовыми». На следующей неделе футболист подпишет пятилетнее соглашение.
Усман Дембеле пополнил состав каталонского клуба 25 августа 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. Текущий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитано до 31 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Усман Дембеле изменил свое решение и готов остаться в «Барселоне», так как после прихода Хави начал получать гораздо больше игрового времени. В текущем сезоне Дембеле сыграл в восьми матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.