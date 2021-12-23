Уфа, , 23:06 — REGNUM 21-летний форвард «Уфы» и молодежной сборной России U21 Гамид Агаларов может продолжить карьеру в Швейцарии. На футболиста, как сообщает издание Sport24, претендует «Базель», который в скором времени может расстаться с форвардом Артуром Кабралом, в услугах которого заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

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В текущем сезоне Гамид Агаларов принял участие в двадцати матчах за «Уфу» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами, из которых три — с пенальти. Нападающий занимает первое место в гонке бомбардиров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Гамида Агаларова в 1,2 миллиона евро. Соглашение нападающего с «Уфой» рассчитано до 31 декабря 2022 года.