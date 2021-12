Лондон, , 09:12 — REGNUM Британский исполнитель Эд Ширан и американская поп-певица Камила Кабельо выпустят совместную композицию в 2022 году, об этом информирует портал Music News 23 декабря.

Эд Ширан

Эд Ширан заявил, что исполнители работают над новой мелодией. Когда его спросили, появится ли 24-летняя звезда в его следующем сингле The Joker and the Queen, он ответил: «Нет, но на самом деле мы вместе написали песню, которая выйдет в следующем году».

В следующем году Эд отправится в концертное турне со своим последним альбомом «=», и он с нетерпением ждет возможности получить лучшее представление о том, какие из его новых мелодий нравятся его поклонникам. «Я просто очень рад снова быть перед фанатами», — сказал он в эфире BBC Radio 1. «Я выпустил альбом и просто предполагаю, что он нравится людям, потому что он занял первое место в чартах. Но на самом деле не знаю, какие песни нравятся людям. На днях я выступал на шоу и начал петь Overpass Graffiti, и фанаты были очень активны в этот момент. Я подумал: «О, людям это действительно нравится».»

Новости о сотрудничестве Эда и Камилы появились после того, как звезда кубинского происхождения призналась, что Эд и Тейлор Свифт являются «героями» ее песен. Она сказала: «Мне повезло, что люди в разное время проявляли ко мне доброту. Когда мне было лет 16−17, и я все еще была в Fifth Harmony, я влюбилась в процесс написания песен. Помню, как подошла к Тейлор Свифт и спросила: «Что ты делаешь, когда у тебя творческий кризис?» или что-то в этом роде, попросила у нее совета, и она тепло встретила мой вопрос. Эд Ширан тоже».

