София, 23 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Правительство Болгарии предоставит €20 тыс. безвозмездной помощи Бакинскому славянскому университету (БСУ). Об этом 23 декабря сообщило Радио Болгария.

Дмитрий Налбандян. Болгария. Золотые пески

Соответствующее соглашение накануне было подписано в азербайджанской столице послом Болгарии в Баку Николаем Янковым и исполняющим обязанности ректора БСУ доктором Анаром Нагиевым.

Согласно официальной информации, соответствующие средства выделены в рамках программы «Сближение посредством языка», предусматривающей активное финансирование развития болгарской культуры за пределами Болгарии.

Как ожидается, значительная часть средств будет израсходована на модернизацию и дополнительное оборудование Болгарского лингвистического центра при БСУ. Предполагается также проведение стажировок студентов указанного азербайджанского вуза в учебных заведениях Болгарии.