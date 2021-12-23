Архангельск, 23 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Многие вопросы внутренней политики, затронутые Владимиром Путиным, в ходе ежегодной пресс-конференции, болезненно отозвались в Архангельской области. Об этом в беседе с кореспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского облсобрания Леонид Таскаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В частности он отметил, что расселение ветхого жилья, несмотря на механизмы, используемые областным правительством, и рост количества введенных в эксплуатацию жилых объектов, идет медленно, а в отдельных районах грозит просто встать.

«Сама по себе проблема состоит из совокупности нескольких. Это и чиновничья безалаберность, и алчность строительных фирм, и инфраструктурно-промышленная неразвитость региона. Проблема стоит остро и в самом Архангельске и по районам области. Одними финансовыми вливаниями этот вопрос не решить. Даже если федеральный бюджет дает денег на их освоение, просто никто не заявляется и они возвращаются обратно», — заявил депутат.

Отметил Таскаев и тезис президента о том, что доходы регионов постепенно растут.

«Бравурные заявления относительно роста доходов регионов, конечно, радуют, но не Архангельскую область. У регионального бюджета дефицит в 8 млрд., а госдолг достигает практически 85% доходной части», — заметил Таскаев.

Доходы падают и у населения, напомнил депутат.

« Уже никого не удивить кадрами, на которых пенсионеры и малоимущие северяне копаются в мусорных баках. Никакой «индексацией пенсий на уровень инфляции» это не побороть. Вектор нашей области даже с приходом нового губернатора и замены одних приезжих другими не изменился. Люди откровенно нищают», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что правительство выполнит обещание по индексации пенсий выше уровня инфляции.