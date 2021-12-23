Додик обвинил власти БиГ в травле Республики Сербской
Сараево, 23 декабря, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Два из трех государствообразующих народов Боснии и Герцеговины не поддерживают тот курс развития страны, которого придерживается бошнякская сторона. Об этом 23 декабря заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.
«Бошняки хотели бы избирать представителей хорватов в БиГ, а у сербов отнимать леса, земли и все права, и чтобы мы при этом им еще и аплодировали», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.
Додик обвинил Сараево в том, что оно начало травлю Республики Сербской, потому что у бошнякского руководства не было ответов на вопросы о нарушении Дейтонского соглашения, которые подняла Баня-Лука.
«Они хотят забрать себе право защищать БиГ, а мы планируем защищать и Республику Сербскую, и БиГ, ссылаясь на слово Дейтонского соглашения и слово конституции БиГ», — отметил Додик.
Он добавил, что БиГ должна нормализовать отношения с Сербией, Хорватией и с другими странами. По мнению Додика, «бошняки вступили в ненужные конфликты с Венгрией», а также «с большой дозой ненависти рассказывают о злокачественном российском влиянии в регионе, пытаясь заслужить симпатии Запада».
Напомним, что парламент Республики Сербской ранее отменил согласие на формирование армии Боснии и Герцеговины.