Сараево, 23 декабря, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Два из трех государствообразующих народов Боснии и Герцеговины не поддерживают тот курс развития страны, которого придерживается бошнякская сторона. Об этом 23 декабря заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Бошняки хотели бы избирать представителей хорватов в БиГ, а у сербов отнимать леса, земли и все права, и чтобы мы при этом им еще и аплодировали», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Додик обвинил Сараево в том, что оно начало травлю Республики Сербской, потому что у бошнякского руководства не было ответов на вопросы о нарушении Дейтонского соглашения, которые подняла Баня-Лука.

«Они хотят забрать себе право защищать БиГ, а мы планируем защищать и Республику Сербскую, и БиГ, ссылаясь на слово Дейтонского соглашения и слово конституции БиГ», — отметил Додик.

Он добавил, что БиГ должна нормализовать отношения с Сербией, Хорватией и с другими странами. По мнению Додика, «бошняки вступили в ненужные конфликты с Венгрией», а также «с большой дозой ненависти рассказывают о злокачественном российском влиянии в регионе, пытаясь заслужить симпатии Запада».

Напомним, что парламент Республики Сербской ранее отменил согласие на формирование армии Боснии и Герцеговины.