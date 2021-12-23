Кито, , 23:02 — REGNUM Правительство Эквадора вводит обязательную вакцинацию населения от коронавируса, сообщает 23 декабря минздрав страны.

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Основанием для такого решения заявлены опасения из-за нового штамма «Омикрон».

"В Эквадоре вводится обязательная вакцинация против COVID-19. Это решение было принято из-за наблюдаемой эпидемиологической ситуации — из-за роста числа заражений и появления новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как «Омикрон», — цитирует RT сообщение минздрава Эквадора.

Уточняется, что исключение сделают для граждан, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья.

При этом правительство заявляет, что необходимое количество вакцин имеется в наличии.

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