Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Власти США выделят более $241 млн в качестве грантов 25 проектам по улучшению портовых сооружений в 19 штатах, средства также пойдут на решение проблем с цепочками поставок. Об этом сообщил 23 декабря министр транспорта США Пит Буттиджич, передаёт Reuters

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, и объявил о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне продолжающегося роста цен и глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих экономике страны и праздничному шоппингу.

Департамент сельского хозяйства США пообещал выделить $1,5 млрд, чтобы помочь школьным столовым преодолеть трудности с поставками.

Как сообщало ИА REGNUM, перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Голландский концерн Koninklijke Philips, производящий широкий спектр товаров — от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизил свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компании выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в IV квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.