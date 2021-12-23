Вашингтон, 23 декабря, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Власти США выделят более $241 млн в качестве грантов 25 проектам по улучшению портовых сооружений в 19 штатах, средства также пойдут на решение проблем с цепочками поставок. Об этом сообщил 23 декабря министр транспорта США Пит Буттиджич, передаёт Reuters

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, и объявил о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне продолжающегося роста цен и глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих экономике страны и праздничному шоппингу.

Департамент сельского хозяйства США пообещал выделить $1,5 млрд, чтобы помочь школьным столовым преодолеть трудности с поставками.

Как сообщало ИА REGNUM, перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Голландский концерн Koninklijke Philips, производящий широкий спектр товаров — от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизил свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компании выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в IV квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.