Барселона, Испания, 23 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. 21-летний фланговый атакующий защитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Сержиньо Дест может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом 23 декабря сообщило издание Daily Express.

«Барселона»

Также источник сообщает, что на Деста также претендуют лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что Сержиньо Дест входит в список футболистов, от которых «Барселона» планирует избавиться в январе 2022 года.

В текущем сезоне американский футболист принял участие в шестнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.