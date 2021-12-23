Бухарест, , 23:00 — REGNUM Ряд крупных фармакологических компаний Румынии оказался на грани банкротства или временной остановки производства из-за резкого повышения тарифов на энергоносители. Об этом 23 декабря сообщил бухарестское информационное агентство Mediafax.

Производство лекарств на фармацевтическом заводе Евгений Самарин © ИА REGNUM

Согласно информации, распространенной Румынской ассоциацией промышленных производителей лекарств (PREMIER), из-за отсутствия соответствующих субсидий со стороны государства многие фармацевтические предприятия работают в убыток, при этом запасов собственных средств у них осталось на несколько недель.

«Мы приносим извинения пациентам, врачам и фармацевтам, однако перед угрозой банкротства мы вынуждены пойти на крайние меры», — говорится в заявлении структуры.

Какие именно шаги PREMIER предпримет в будущем, не сообщается. В течение ближайших нескольких дней сразу 5 из 19 соответствующих компаний снизят объемы производства на 95%. По мнению экспертов, это вызовет кризис на фармацевтическом рынке страны.