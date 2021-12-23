Бухарест, 23 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Ряд крупных фармакологических компаний Румынии оказался на грани банкротства или временной остановки производства из-за резкого повышения тарифов на энергоносители. Об этом 23 декабря сообщил бухарестское информационное агентство Mediafax.

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство лекарств на фармацевтическом заводе

Согласно информации, распространенной Румынской ассоциацией промышленных производителей лекарств (PREMIER), из-за отсутствия соответствующих субсидий со стороны государства многие фармацевтические предприятия работают в убыток, при этом запасов собственных средств у них осталось на несколько недель.

«Мы приносим извинения пациентам, врачам и фармацевтам, однако перед угрозой банкротства мы вынуждены пойти на крайние меры», — говорится в заявлении структуры.

Какие именно шаги PREMIER предпримет в будущем, не сообщается. В течение ближайших нескольких дней сразу 5 из 19 соответствующих компаний снизят объемы производства на 95%. По мнению экспертов, это вызовет кризис на фармацевтическом рынке страны.