Берлин, 23 декабря, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Вице-президент Бундесбанка Клаудия Бух, ответственная за вопросы финансовой стабильности, предупредила кредитные учреждения Германии о чрезмерных рисках в условиях пандемии. Об этом сообщает 23 декабря немецкий журнал Spiegel.

Клаудия Бух

«В настоящий момент мы наблюдаем рост уязвимостей и снижение осведомленности о рисках в финансовой системе — всё внимание сосредоточено на поиске прибыли. Это меня беспокоит», — сказала она.

Бух отметила, что «в течение некоторого времени более слабым компаниям было предоставлено больше кредитов». «С их точки зрения, риски — это косвенные последствия пандемии. При этом главный вопрос заключается в том, окажется ли финансовая система в целом снова под давлением», — сказала вице-президент Бундесбанка.

«Это может произойти, например, в случае резкого повышения рыночных процентных ставок. Внезапный рост процентных ставок будет опасен для всех, включая банки, страховщиков и различные фонды», — добавила Бух.

В связи с этим она призвала банки восстанавливать так называемый антициклический буфер капитала, который проявился во время пандемии, отметив, что дополнительный буфер позволит сделать банки более устойчивыми во время кризиса.