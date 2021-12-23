Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Суд присяжных в США признал бывшего офицера полиции Миннесоты Ким Поттер виновной в совершении убийства афроамериканца Данте Райта во время ареста в апреле 2021 года, сообщает 23 декабря Reuters.

Протесты против произвола полиции в США WTOP.com

Присяжные вынесли вердикт после более чем 27 часов обсуждения. Ранее присяжные обратились к судье с просьбой разъяснить порядок действий в том случае, если они не смогут прийти к единогласному решению, и судья предписала им продолжать совещание.

Отметим, что западные СМИ внимательно следили за судебным процессом, который стал политизированным на фоне расовых беспорядков в США.

Минувшим летом внимание было приковано к суду по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от удушения во время задержания белым полицейским. Процесс сопровождался акциями протеста во всех штатах, включая Миннесоту, где произошел инцидент с Райтом и Поттер.

Во время очередных протестов 48-летняя ветеран полицейского управления Поттер по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании Райта. Во время инцидента она занималась обучением нового офицера.

Через два дня после произошедшего Поттер ушла в отставку вместе с начальником полиции Бруклин-Сентер, а на следующий день она была арестована. Ей было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве первой и второй степени.

После убийства Данте Райта власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время из-за начавшихся протестов. Позднее демонстрации распространились и на другие города США.